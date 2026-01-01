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Tottenham Hotspur City Side
Nike Soccer férfi végig cipzáras polár kapucnis pulóver
89,99 €
Ez a Tottenham Hotspur kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.
- Megjelenített szín: Obsidian/Light Blue/Fehér
- Stílus: IO3472-451
Tottenham Hotspur City Side
89,99 €
Ez a Tottenham Hotspur kapucnis pulóver közepes vastagságú, bolyhosított polárból készült, amely belül rendkívül puha, kívül pedig sima. Normál fazonja laza érzetet ad a törzsnél.
Termékadatok
- Zsinóros kapucni
- Elválasztott kenguruzseb
- Bordázott szegély és mandzsetták
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Panelek: 100% poliészter. Kapucnibélés: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Light Blue/Fehér
- Stílus: IO3472-451
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 189 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Tottenham Hotspur City Side
89,99 €