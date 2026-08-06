Nike Swim keresztpántos, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Szerezd be ezt a teljesen bélelt, hátul keresztpántos úszódresszt, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint te. A teljes takarást nyújtó alsó rész biztosítja, hogy az úszódressz a helyén maradjon, így neked csak a sebességre kell koncentrálnod. Bátran tehetsz egy győzelmi kört.
Nike Swim
Szerezd be ezt a teljesen bélelt, hátul keresztpántos úszódresszt, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint te. A teljes takarást nyújtó alsó rész biztosítja, hogy az úszódressz a helyén maradjon, így neked csak a sebességre kell koncentrálnod. Bátran tehetsz egy győzelmi kört.
Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Silke654153246
Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität
Nike Swim