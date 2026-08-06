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Nike Swim keresztpántos, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak) - Fekete/Fehér

Nike Swim

Keresztpántos, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

34,99 €

Szerezd be ezt a teljesen bélelt, hátul keresztpántos úszódresszt, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint te. A teljes takarást nyújtó alsó rész biztosítja, hogy az úszódressz a helyén maradjon, így neked csak a sebességre kell koncentrálnod. Bátran tehetsz egy győzelmi kört.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IV5156-010

Nike Swim

34,99 €

Szerezd be ezt a teljesen bélelt, hátul keresztpántos úszódresszt, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint te. A teljes takarást nyújtó alsó rész biztosítja, hogy az úszódressz a helyén maradjon, így neked csak a sebességre kell koncentrálnod. Bátran tehetsz egy győzelmi kört.

Előnyök

Teljesen bélelt a jobb illeszkedés, kényelem és biztonságérzet érdekében.

Termékadatok

  • Hímzett Swoosh márkajelzés
  • Teljes fedés az alsó részen
  • Fő alkotórész: 80% nejlon, 20% spandex (klórálló); bélés: 100% poliészter
  • KÉZZEL, HIDEG VÍZBEN MOSHATÓ, KÜLÖN. MINDEN HASZNÁLAT UTÁN. NE HASZNÁLJ KLÓROS FEHÉRÍTŐT. TERÍTSD KI SZÁRADNI. NE VASALD. NEM VEGYTISZTÍTHATÓ. NE TÁROLD NEDVESEN.
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IV5156-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Silke654153246

    Passgenau. Super Tragekomfort. Sehr gute Qualität

Nike Swim keresztpántos, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Nike Swim

34,99 €

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