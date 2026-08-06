Nike Swim keresztpántos, egyrészes úszódressz nagyobb gyerekeknek (lányoknak)

Szerezd be ezt a teljesen bélelt, hátul keresztpántos úszódresszt, amely ugyanolyan keményen dolgozik, mint te. A teljes takarást nyújtó alsó rész biztosítja, hogy az úszódressz a helyén maradjon, így neked csak a sebességre kell koncentrálnod. Bátran tehetsz egy győzelmi kört.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: IV5156-010