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Paris Saint-Germain Air
Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
64,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Képviseld visszafogott stílusban a Paris Saint-Germain csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező kapucnis pulóver puha, pamut francia frottírból készült, így könnyű és meleg viselet.
- Megjelenített szín: Cargo Khaki/Fekete
- Stílus: HM3665-325
Paris Saint-Germain Air
64,99 €
Képviseld visszafogott stílusban a Paris Saint-Germain csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező kapucnis pulóver puha, pamut francia frottírból készült, így könnyű és meleg viselet.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 100% pamut. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Cargo Khaki/Fekete
- Stílus: HM3665-325
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 152 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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Paris Saint-Germain Air
64,99 €