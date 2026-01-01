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Paris Saint-Germain Air Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek - Cargo Khaki/Fekete

Paris Saint-Germain Air

Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

64,99 €

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Képviseld visszafogott stílusban a Paris Saint-Germain csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező kapucnis pulóver puha, pamut francia frottírból készült, így könnyű és meleg viselet.


  • Megjelenített szín: Cargo Khaki/Fekete
  • Stílus: HM3665-325

Paris Saint-Germain Air

64,99 €

Képviseld visszafogott stílusban a Paris Saint-Germain csapatát. A minimalista, visszafogott dizájnnal rendelkező kapucnis pulóver puha, pamut francia frottírból készült, így könnyű és meleg viselet.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% pamut. Bordázott rész: 97% pamut/3% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Cargo Khaki/Fekete
  • Stílus: HM3665-325

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    Paris Saint-Germain Air Nike Soccer kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

    Paris Saint-Germain Air

    64,99 €

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