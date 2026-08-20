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Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek

89,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika Paris Saint-Germain mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II3616-011

Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper

89,99 €

Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika Paris Saint-Germain mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Az eredetivel megegyező dizájn részleteit a csapat által viselt darabok alapján terveztük.

Termékadatok

  • Az eredetivel megegyező dizájn
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: II3616-011

Méret és fazon

    • A női modell M-es méretet visel, és 137 cm magas
    • A fiú modell M-es méretet visel, és 140 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT replika futballmez nagyobb gyerekeknek

    Paris Saint-Germain 2026/27 Stadium Goalkeeper

    89,99 €