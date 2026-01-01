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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT hosszú ujjú replika futballmez nagyobb gyerekeknek - Fekete/Smoke Grey/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper

Nike Dri-FIT hosszú ujjú replika futballmez nagyobb gyerekeknek

84,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika Paris Saint-Germain mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így a kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.


  • Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: HJ5267-010

Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper

84,99 €

Öltözz fel úgy, mint a kedvenc csapatod kapusa ezzel a replika Paris Saint-Germain mezzel. Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így a kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Az eredetivel megegyező dizájn részleteit a csapat által viselt darabok alapján terveztük.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Smoke Grey/Fehér
  • Stílus: HJ5267-010

Méret és fazon

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper Nike Dri-FIT hosszú ujjú replika futballmez nagyobb gyerekeknek

    Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Goalkeeper

    84,99 €

    További információ

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