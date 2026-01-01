Inter Milan 2026 Stadium SE

79,99 €

Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő replikamezben bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél rá egy kabátot.

A profik mintájára Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz. Száraz viselet A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.