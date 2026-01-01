Újrahasznosított anyagok
Inter Milan 2026 Stadium SE
Nike ACG Dri-FIT férfi replika futballrövidnadrág
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő replika rövidnadrágban bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél fel több réteget.
- Megjelenített szín: Fekete/Safety Orange
- Stílus: IB3151-010
Inter Milan 2026 Stadium SE
Az ACG valami olyat csinál, amit eddig soha senki: a pályáról az Alpokba viszi az Inter Milant. Ebben a milánói játékosok és a szabadtér kapcsolatát megtestesítő replika rövidnadrágban bármilyen tengerszint feletti magasságon képviselheted a kedvenc klubodat. De azért ha nagyon magasra mész, vegyél fel több réteget.
A profik mintájára
Stadium kollekciónk replika dizájnelemekkel párosítja az izzadságelvezető anyagot, így kedvenc csapatod által ihletett, játékra kész megjelenést kölcsönöz.
Száraz viselet
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Termékadatok
- Az eredetivel megegyező dizájn
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Safety Orange
- Stílus: IB3151-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 184 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Inter Milan 2026 Stadium SE