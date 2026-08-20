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Horvátország 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch labda - Fehér/University Red

Horvátország 2026/27 Pitch Ball

Nike Pitch labda

24,99 €

Elfogyott:

Ez a szín jelenleg nem elérhető

Fejezd ki a játék iránti szereteted a Nike Pitch futball-labdával. Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.


  • Megjelenített szín: Fehér/University Red
  • Stílus: IQ7535-100

Horvátország 2026/27 Pitch Ball

24,99 €

Fejezd ki a játék iránti szereteted a Nike Pitch futball-labdával. Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.

Előnyök

A gépi varrású, texturált burkolat optimalizálja a formát, a labdaérzetet és a tartósságot, a gumibelső pedig segít megőrizni a légnyomást és az alakot.

Termékadatok

  • Ennek az edzésekhez és a lábtechnika fejlesztéséhez készült labdának a tartós borítása egyenletes teljesítményt biztosít.
  • 62% poliészter/28% nejlon/5% gumi/5% spandex
  • Megjelenített szín: Fehér/University Red
  • Stílus: IQ7535-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Horvátország 2026/27 Pitch Ball Nike Pitch labda

    Horvátország 2026/27 Pitch Ball

    24,99 €