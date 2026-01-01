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Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Poly 5P sapka - Sport Red/Fehér

Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P

Nike Club Poly 5P sapka

27,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.


  • Megjelenített szín: Sport Red/Fehér
  • Stílus: IQ7038-614

Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P

27,99 €

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.

Előnyök

A pamut twillanyag puhán simul a bőrödre, így egész nap könnyed viseletet biztosít. A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.

Termékadatok

  • A hátsó záródás fém húzócsat segítségével állítható. A hátul lelógó pántrész szépen elrejthető a fejpántban.
  • 100% poliészter.
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Sport Red/Fehér
  • Stílus: IQ7038-614

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    Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Poly 5P sapka

    Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P

    27,99 €

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