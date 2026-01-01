Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Poly 5P sapka

Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P

27,99 €

A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.

Előnyök A pamut twillanyag puhán simul a bőrödre, így egész nap könnyed viseletet biztosít. A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.