Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P
Nike Club Poly 5P sapka
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Ez a termék jelenleg nem kapható
A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.
- Megjelenített szín: Sport Red/Fehér
- Stílus: IQ7038-614
Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P
A Nike Club sapka klasszikus, közepes mélységű kialakítása sokoldalú stílust biztosít, továbbá sima pamut twillanyagból készült, amely puha felületű, könnyű kényelmet kínál már a legelső viselet alkalmával is. Az előhajlított napellenző hétköznapi hangulatot kölcsönöz, az állítható hátsó pánttal pedig könnyen megtalálhatod a megfelelő illeszkedést.
Előnyök
A pamut twillanyag puhán simul a bőrödre, így egész nap könnyed viseletet biztosít. A közepes mélységű dizájn éppen a fej fölé ér, ezért sokoldalú, lezser és stílusos profilt kínál.
Termékadatok
- A hátsó záródás fém húzócsat segítségével állítható. A hátul lelógó pántrész szépen elrejthető a fejpántban.
- 100% poliészter.
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Sport Red/Fehér
- Stílus: IQ7038-614
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Horvátország 2026/27 Club Cap Poly 5P