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Erling Haaland Club Fleece Nike futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Nike futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

30% kedvezmény

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Ezt a polár rövidnadrágot, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.


  • Megjelenített szín: Phantom/Hot Punch
  • Stílus: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

30% kedvezmény

Ezt a polár rövidnadrágot, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Phantom/Hot Punch
  • Stílus: IO5901-027

Méret és fazon

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    Erling Haaland Club Fleece Nike futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek

    Erling Haaland Club Fleece

    30% kedvezmény

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