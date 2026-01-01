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Erling Haaland Club Fleece
Nike futballrövidnadrág nagyobb gyerekeknek
30% kedvezmény
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Ezt a polár rövidnadrágot, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.
- Megjelenített szín: Phantom/Hot Punch
- Stílus: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
30% kedvezmény
Ezt a polár rövidnadrágot, amelynek grafikáját Erling játékának magával ragadó lendülete ihlette, úgy tervezték, hogy melegen tartson, miközben kedvenc játékosodat képviseled.
Termékadatok
- Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Zsebbetétek: 100% pamut.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Phantom/Hot Punch
- Stílus: IO5901-027
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 147 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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Erling Haaland Club Fleece
30% kedvezmény