Nike Dunk Low By You egyedi férficipő

Nike Dunk Low By You

139,99 €

Minden rólad szól feketén-fehéren. A Dunk örökre klasszikus marad, és most lehetőséged van rá, hogy személyre szabd a sajátodat. Kombinálj különböző textúrákat, például krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi bőrt, majd emeld magasabb szintre a megjelenést fényvisszaverő Swoosh logókkal és hátsó fülekkel a további csillogás érdekében. Utolsó simításként válassz a klasszikus fekete vagy fehér talp közül, vagy dobd fel gumival. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?

Te melyik alapot választod? Kombináld a krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi, koptatott bőrt, és hozd létre a textúrák lenyűgöző keverékét. Klasszikus kombináció Játssz a fekete-fehérrel, és alkosd meg a saját színblokkos dizájnodat. Fejezd ki önmagad A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tegyél egy személyes azonosítót a hátsó fülre, cipőnként legfeljebb öt karakter hosszúságban.

További előnyök A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.

A habszivacs középtalpat könnyű és dinamikus párnázás jellemzi.

A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozott tartósságot és tapadást kínál, valamint hagyományos stílust kölcsönöz.

Nike By You részletek Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.

Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.

Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű

Stílus: IM1408-900