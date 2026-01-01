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Nike Dunk Low By You egyedi női cipő - Többszínű/Többszínű/Többszínű

Nike Dunk Low By You

Egyedi női cipő

139,99 €
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Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Minden rólad szól feketén-fehéren. A Dunk örökre klasszikus marad, és most lehetőséged van rá, hogy személyre szabd a sajátodat. Kombinálj különböző textúrákat, például krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi bőrt és polárt, majd emeld magasabb szintre a megjelenést fényvisszaverő Swoosh logókkal és hátsó fülekkel a további csillogás érdekében. Utolsó simításként válassz a klasszikus fekete vagy fehér talp közül, vagy dobd fel gumival. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IM1382-900

Nike Dunk Low By You

139,99 €

Minden rólad szól feketén-fehéren. A Dunk örökre klasszikus marad, és most lehetőséged van rá, hogy személyre szabd a sajátodat. Kombinálj különböző textúrákat, például krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi bőrt és polárt, majd emeld magasabb szintre a megjelenést fényvisszaverő Swoosh logókkal és hátsó fülekkel a további csillogás érdekében. Utolsó simításként válassz a klasszikus fekete vagy fehér talp közül, vagy dobd fel gumival. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?

Te melyik alapot választod?

Kombináld a krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi, koptatott bőrt és a poláranyagot, és hozd létre a textúrák lenyűgöző keverékét.

Klasszikus kombináció

Játssz a fekete-fehérrel, és alkosd meg a saját színblokkos dizájnodat.

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tegyél egy személyes azonosítót a hátsó fülre, cipőnként legfeljebb öt karakter hosszúságban.

További előnyök

  • A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.
  • A habszivacs középtalpat könnyű és dinamikus párnázás jellemzi.
  • A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozott tartósságot és tapadást kínál, valamint hagyományos stílust kölcsönöz.

Nike By You részletek

  • Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
  • Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
  • 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IM1382-900

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    Nike Dunk Low By You egyedi női cipő

    Nike Dunk Low By You

    139,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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