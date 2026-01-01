Nike Dunk Low By You
Egyedi női cipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Minden rólad szól feketén-fehéren. A Dunk örökre klasszikus marad, és most lehetőséged van rá, hogy személyre szabd a sajátodat. Kombinálj különböző textúrákat, például krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi bőrt és polárt, majd emeld magasabb szintre a megjelenést fényvisszaverő Swoosh logókkal és hátsó fülekkel a további csillogás érdekében. Utolsó simításként válassz a klasszikus fekete vagy fehér talp közül, vagy dobd fel gumival. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: IM1382-900
Nike Dunk Low By You
Minden rólad szól feketén-fehéren. A Dunk örökre klasszikus marad, és most lehetőséged van rá, hogy személyre szabd a sajátodat. Kombinálj különböző textúrákat, például krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi bőrt és polárt, majd emeld magasabb szintre a megjelenést fényvisszaverő Swoosh logókkal és hátsó fülekkel a további csillogás érdekében. Utolsó simításként válassz a klasszikus fekete vagy fehér talp közül, vagy dobd fel gumival. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?
Te melyik alapot választod?
Kombináld a krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi, koptatott bőrt és a poláranyagot, és hozd létre a textúrák lenyűgöző keverékét.
Klasszikus kombináció
Játssz a fekete-fehérrel, és alkosd meg a saját színblokkos dizájnodat.
Fejezd ki önmagad
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tegyél egy személyes azonosítót a hátsó fülre, cipőnként legfeljebb öt karakter hosszúságban.
További előnyök
- A használat során a felsőrész lágyul, és vintage stílusúvá válik.
- A habszivacs középtalpat könnyű és dinamikus párnázás jellemzi.
- A klasszikus forgásponttal ellátott gumi külsőtalp fokozott tartósságot és tapadást kínál, valamint hagyományos stílust kölcsönöz.
Nike By You részletek
- Tagjaink egyediek, és a te cipőd is az. Minden pár egyenként, kézzel készül. A jó dolgokra érdemes várni.
- Tedd személyessé a cipődet egyéni felirattal! Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
- 3D-s szerkesztőnkkel láthatod, hogyan kel életre az alkotásod, miközben a különféle dizájnlehetőségekkel kísérletezel.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű/Többszínű
- Stílus: IM1382-900
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Nike Dunk Low By You
További információ
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