Nike Dunk Low By You egyedi női cipő

Nike Dunk Low By You

139,99 €

Minden rólad szól feketén-fehéren. A Dunk örökre klasszikus marad, és most lehetőséged van rá, hogy személyre szabd a sajátodat. Kombinálj különböző textúrákat, például krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi bőrt és polárt, majd emeld magasabb szintre a megjelenést fényvisszaverő Swoosh logókkal és hátsó fülekkel a további csillogás érdekében. Utolsó simításként válassz a klasszikus fekete vagy fehér talp közül, vagy dobd fel gumival. A lehetőségek száma végtelen. Te hogy hordod majd a Dunk cipődet?

Te melyik alapot választod?

Kombináld a krokodil-, piton-, strucc-, rája- és minőségi, koptatott bőrt és a poláranyagot, és hozd létre a textúrák lenyűgöző keverékét.

Klasszikus kombináció

Játssz a fekete-fehérrel, és alkosd meg a saját színblokkos dizájnodat.

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. Tegyél egy személyes azonosítót a hátsó fülre, cipőnként legfeljebb öt karakter hosszúságban.