Nike Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak) (bővített méret)

Ne hagyd, hogy a hideg idő meggátoljon a szórakozásban. Dobd magadra ezt a hosszú ujjú darabot, ha egy kis extra melegre van szükséged. Sima, kötött anyaga követi a tested vonalát, ráadásul pont annyira rugalmas, amennyire kell ahhoz, hogy továbbcsimpaszkodj a mászókán, elkapj egy passzt, vagy felsegítsd a csapattársadat.

Megjelenített szín: Fekete/Fehér

Stílus: FD2878-010