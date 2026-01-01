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Nike Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak) (bővített méret) - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Dri-FIT

Hosszú ujjú, rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak) (bővített méret)

44,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ne hagyd, hogy a hideg idő meggátoljon a szórakozásban. Dobd magadra ezt a hosszú ujjú darabot, ha egy kis extra melegre van szükséged. Sima, kötött anyaga követi a tested vonalát, ráadásul pont annyira rugalmas, amennyire kell ahhoz, hogy továbbcsimpaszkodj a mászókán, elkapj egy passzt, vagy felsegítsd a csapattársadat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: FD2878-010

Nike Dri-FIT

44,99 €

Ne hagyd, hogy a hideg idő meggátoljon a szórakozásban. Dobd magadra ezt a hosszú ujjú darabot, ha egy kis extra melegre van szükséged. Sima, kötött anyaga követi a tested vonalát, ráadásul pont annyira rugalmas, amennyire kell ahhoz, hogy továbbcsimpaszkodj a mászókán, elkapj egy passzt, vagy felsegítsd a csapattársadat.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • Felcipzározva vagy lecipzározva? A rövid cipzáras kialakítással te döntheted el, hogy melegebb vagy szellősebb viseletre van szükséged.
  • A hüvelykujj-bújtatók megakadályozzák a felső elmozdulását.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Nyomott Swoosh logó
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: FD2878-010

Méret és fazon

    • A modell M+-os méretet visel, és 150 cm magas
    • Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
  • Méretezési útmutató

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike Dri-FIT hosszú ujjú, rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak) (bővített méret)

    Nike Dri-FIT

    44,99 €

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