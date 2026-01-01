Újrahasznosított anyagok
Nike Dri-FIT
Hosszú ujjú, rövid cipzáras felső nagyobb gyerekeknek (lányoknak) (bővített méret)
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ne hagyd, hogy a hideg idő meggátoljon a szórakozásban. Dobd magadra ezt a hosszú ujjú darabot, ha egy kis extra melegre van szükséged. Sima, kötött anyaga követi a tested vonalát, ráadásul pont annyira rugalmas, amennyire kell ahhoz, hogy továbbcsimpaszkodj a mászókán, elkapj egy passzt, vagy felsegítsd a csapattársadat.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: FD2878-010
Nike Dri-FIT
Ne hagyd, hogy a hideg idő meggátoljon a szórakozásban. Dobd magadra ezt a hosszú ujjú darabot, ha egy kis extra melegre van szükséged. Sima, kötött anyaga követi a tested vonalát, ráadásul pont annyira rugalmas, amennyire kell ahhoz, hogy továbbcsimpaszkodj a mászókán, elkapj egy passzt, vagy felsegítsd a csapattársadat.
A termék előnyei
- A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- Felcipzározva vagy lecipzározva? A rövid cipzáras kialakítással te döntheted el, hogy melegebb vagy szellősebb viseletre van szükséged.
- A hüvelykujj-bújtatók megakadályozzák a felső elmozdulását.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Nyomott Swoosh logó
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: FD2878-010
Méret és fazon
- A modell M+-os méretet visel, és 150 cm magas
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike Dri-FIT