Nike Diamond Standout MCS
Baseballcipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Kapcsolj ötödik fokozatba, és nyomd tövig a gázpedált salakon is a Nike Diamond Standoutban. A leggyorsabb stoplis cipőnk a dinamikus elülső Air Zoom egységnek és a minimalista kialakításnak köszönhetően komoly fölényt ad a pályán. Könnyű, merész, és segít a sebesség új szintjének elérésében.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ9953-900
Nike Diamond Standout MCS
Kapcsolj ötödik fokozatba, és nyomd tövig a gázpedált salakon is a Nike Diamond Standoutban. A leggyorsabb stoplis cipőnk a dinamikus elülső Air Zoom egységnek és a minimalista kialakításnak köszönhetően komoly fölényt ad a pályán. Könnyű, merész, és segít a sebesség új szintjének elérésében.
Nyomd tövig a gázpedált!
A nagy elülső Air Zoom egység dinamikus párnázást biztosít a gyors első lépéshez.
Lendülj mozgásba
A vadonatúj osztott lemez rugalmasságot és könnyed sebességet kínál a gyors mozdulatokhoz. A külső, kisebb középtalpi lemez stabilitást ad a leggyorsabb, többirányú mozdulatokhoz.
Párnázott léptek
A középtalp Cushlonból készült, amely teljes körű kényelmet biztosít. A középtalp magasságát is csökkentettük, hogy még közelebb legyél a talajhoz, és gyorsabban tudj elrugaszkodni.
További előnyök
- A játékosok által jóváhagyott Drag-On technológia könnyű, mégis tartós támogatást nyújt a lábujjhúzásoknál.
- Alacsony szár
Termékadatok
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ9953-900
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Nike Diamond Standout MCS
További információ
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