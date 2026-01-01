Nike Diamond Standout MCS baseballcipő

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Kapcsolj ötödik fokozatba, és nyomd tövig a gázpedált salakon is a Nike Diamond Standoutban. A leggyorsabb stoplis cipőnk a dinamikus elülső Air Zoom egységnek és a minimalista kialakításnak köszönhetően komoly fölényt ad a pályán. Könnyű, merész, és segít a sebesség új szintjének elérésében.

Nyomd tövig a gázpedált! A nagy elülső Air Zoom egység dinamikus párnázást biztosít a gyors első lépéshez. Lendülj mozgásba A vadonatúj osztott lemez rugalmasságot és könnyed sebességet kínál a gyors mozdulatokhoz. A külső, kisebb középtalpi lemez stabilitást ad a leggyorsabb, többirányú mozdulatokhoz. Párnázott léptek A középtalp Cushlonból készült, amely teljes körű kényelmet biztosít. A középtalp magasságát is csökkentettük, hogy még közelebb legyél a talajhoz, és gyorsabban tudj elrugaszkodni.

További előnyök A játékosok által jóváhagyott Drag-On technológia könnyű, mégis tartós támogatást nyújt a lábujjhúzásoknál.

Alacsony szár