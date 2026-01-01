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Nike Diamond Standout MCS baseballcipő - Többszínű/Többszínű

Nike Diamond Standout MCS

Baseballcipő

149,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható

Kapcsolj ötödik fokozatba, és nyomd tövig a gázpedált salakon is a Nike Diamond Standoutban. A leggyorsabb stoplis cipőnk a dinamikus elülső Air Zoom egységnek és a minimalista kialakításnak köszönhetően komoly fölényt ad a pályán. Könnyű, merész, és segít a sebesség új szintjének elérésében.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ9953-900

Nike Diamond Standout MCS

149,99 €

Kapcsolj ötödik fokozatba, és nyomd tövig a gázpedált salakon is a Nike Diamond Standoutban. A leggyorsabb stoplis cipőnk a dinamikus elülső Air Zoom egységnek és a minimalista kialakításnak köszönhetően komoly fölényt ad a pályán. Könnyű, merész, és segít a sebesség új szintjének elérésében.

Nyomd tövig a gázpedált!

A nagy elülső Air Zoom egység dinamikus párnázást biztosít a gyors első lépéshez.

Lendülj mozgásba

A vadonatúj osztott lemez rugalmasságot és könnyed sebességet kínál a gyors mozdulatokhoz. A külső, kisebb középtalpi lemez stabilitást ad a leggyorsabb, többirányú mozdulatokhoz.

Párnázott léptek

A középtalp Cushlonból készült, amely teljes körű kényelmet biztosít. A középtalp magasságát is csökkentettük, hogy még közelebb legyél a talajhoz, és gyorsabban tudj elrugaszkodni.

További előnyök

  • A játékosok által jóváhagyott Drag-On technológia könnyű, mégis tartós támogatást nyújt a lábujjhúzásoknál.
  • Alacsony szár

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ9953-900

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    Nike Diamond Standout MCS baseballcipő

    Nike Diamond Standout MCS

    149,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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