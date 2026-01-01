Nike Diamond Showcase MTL baseballcipő

Nike Diamond Showcase MTL

139,99 €

Engedd szabadjára a benned szunnyadó vadállatot, és zúzd szét a hibákat a Nike Diamond Showcase cipőben. A teljes hosszúságú talplemeznek köszönhetően stabil, a lábközépnél elhelyezett pánt pedig biztonságosan rögzít – vagyis ott hozhatod ki magadból a maximumot, ahol a játék megváltoztatásához valódi erő kell.

Erőátvitel

A lábfejközépi rögzítőpánt gondoskodik róla, hogy a lábad stabilan a helyén maradjon, így optimális erőátvitelt érhetsz el.

Lendíts keményen

A teljes hosszúságú talplemez ideális torziós merevséget nyújt, és közvetlen kapcsolatot ad a talajjal. A lábujjrész csökkentett ruganyossága fokozza a talajérintést.

Párnázott középtalp

A középtalp Cushlonból készült, amely teljes körű kényelmet biztosít. A középtalp vastagságát is csökkentettük, hogy még közelebb legyél a talajhoz, és még stabilabb legyen a mozgásod.