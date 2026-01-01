Nike Diamond Showcase MTL
Baseballcipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Engedd szabadjára a benned szunnyadó vadállatot, és zúzd szét a hibákat a Nike Diamond Showcase cipőben. A teljes hosszúságú talplemeznek köszönhetően stabil, a lábközépnél elhelyezett pánt pedig biztonságosan rögzít – vagyis ott hozhatod ki magadból a maximumot, ahol a játék megváltoztatásához valódi erő kell.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ9960-900
Nike Diamond Showcase MTL
Engedd szabadjára a benned szunnyadó vadállatot, és zúzd szét a hibákat a Nike Diamond Showcase cipőben. A teljes hosszúságú talplemeznek köszönhetően stabil, a lábközépnél elhelyezett pánt pedig biztonságosan rögzít – vagyis ott hozhatod ki magadból a maximumot, ahol a játék megváltoztatásához valódi erő kell.
Erőátvitel
A lábfejközépi rögzítőpánt gondoskodik róla, hogy a lábad stabilan a helyén maradjon, így optimális erőátvitelt érhetsz el.
Lendíts keményen
A teljes hosszúságú talplemez ideális torziós merevséget nyújt, és közvetlen kapcsolatot ad a talajjal. A lábujjrész csökkentett ruganyossága fokozza a talajérintést.
Párnázott középtalp
A középtalp Cushlonból készült, amely teljes körű kényelmet biztosít. A középtalp vastagságát is csökkentettük, hogy még közelebb legyél a talajhoz, és még stabilabb legyen a mozgásod.
További előnyök
- A játékosok által jóváhagyott Drag-On technológia könnyű, mégis tartós támogatást nyújt a lábujjhúzásoknál.
- Strapabíró hálós felsőrész
- 5/8-os magasságú, megemelt szárkialakítás
Termékadatok
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ9960-900
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Nike Diamond Showcase MTL
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