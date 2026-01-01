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Nike Diamond Showcase MTL baseballcipő - Többszínű/Többszínű

Nike Diamond Showcase MTL

Baseballcipő

139,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható

Engedd szabadjára a benned szunnyadó vadállatot, és zúzd szét a hibákat a Nike Diamond Showcase cipőben. A teljes hosszúságú talplemeznek köszönhetően stabil, a lábközépnél elhelyezett pánt pedig biztonságosan rögzít – vagyis ott hozhatod ki magadból a maximumot, ahol a játék megváltoztatásához valódi erő kell.


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ9960-900

Nike Diamond Showcase MTL

139,99 €

Engedd szabadjára a benned szunnyadó vadállatot, és zúzd szét a hibákat a Nike Diamond Showcase cipőben. A teljes hosszúságú talplemeznek köszönhetően stabil, a lábközépnél elhelyezett pánt pedig biztonságosan rögzít – vagyis ott hozhatod ki magadból a maximumot, ahol a játék megváltoztatásához valódi erő kell.

Erőátvitel

A lábfejközépi rögzítőpánt gondoskodik róla, hogy a lábad stabilan a helyén maradjon, így optimális erőátvitelt érhetsz el.

Lendíts keményen

A teljes hosszúságú talplemez ideális torziós merevséget nyújt, és közvetlen kapcsolatot ad a talajjal. A lábujjrész csökkentett ruganyossága fokozza a talajérintést.

Párnázott középtalp

A középtalp Cushlonból készült, amely teljes körű kényelmet biztosít. A középtalp vastagságát is csökkentettük, hogy még közelebb legyél a talajhoz, és még stabilabb legyen a mozgásod.

További előnyök

  • A játékosok által jóváhagyott Drag-On technológia könnyű, mégis tartós támogatást nyújt a lábujjhúzásoknál.
  • Strapabíró hálós felsőrész
  • 5/8-os magasságú, megemelt szárkialakítás

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ9960-900

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    Nike Diamond Showcase MTL baseballcipő

    Nike Diamond Showcase MTL

    139,99 €

    További információ

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