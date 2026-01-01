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Nike Court Vision Low hasított bőr férficipő - Phantom/Cream II

Nike Court Vision Low hasított bőr

Férficipő

79,99 €
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Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A bőrt és a velúrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújt.


  • Megjelenített szín: Phantom/Cream II
  • Stílus: IO0461-001

Nike Court Vision Low hasított bőr

79,99 €

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A bőrt és a velúrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújt.

Előnyök

  • A valódi és szintetikus bőr felsőrész idővel retró külsőt kap.
  • A lábujjrészen és a cipő oldalán lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
  • A gumiból készült csészetalp tartósságot és tapadást biztosít.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Phantom/Cream II
  • Stílus: IO0461-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Court Vision Low hasított bőr férficipő

    Nike Court Vision Low hasított bőr

    79,99 €

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