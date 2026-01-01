Nike Court Vision Low hasított bőr
Férficipő
Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A bőrt és a velúrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújt.
- Megjelenített szín: Phantom/Cream II
- Stílus: IO0461-001
Nike Court Vision Low hasított bőr
Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A bőrt és a velúrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújt.
Előnyök
- A valódi és szintetikus bőr felsőrész idővel retró külsőt kap.
- A lábujjrészen és a cipő oldalán lévő perforációk fokozzák a szellőzést.
- A gumiból készült csészetalp tartósságot és tapadást biztosít.
Termékadatok
- Hab középtalp
- Gumi külsőtalp
- Megjelenített szín: Phantom/Cream II
- Stílus: IO0461-001
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Court Vision Low hasított bőr