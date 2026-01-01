Nike Court Vision Low hasított bőr férficipő

Imádod a 80-as évek kosárlabdájának retró stílusát? Ismerd meg a Court Visiont! A bőrt és a velúrt gumi csészetalppal kombinálja, így a múlt legikonikusabb sziluettjei által ihletett egész napos kényelmet nyújt.

Megjelenített szín: Phantom/Cream II

Stílus: IO0461-001