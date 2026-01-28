Nike Control futball-labda

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Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült új Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.