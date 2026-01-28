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Nike Control futball-labda - Fehér/Fekete/Fekete

Nike Control

Futball-labda

30% kedvezmény

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült új Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Fekete
  • Stílus: HV4395-100

Nike Control

30% kedvezmény

Az innovatív OMNISculpt technológiánkkal készült új Control futball-labda a burkolatába préselt barázdák révén minden lövésnél pontosabb repülési ívet biztosít. A rövidebb, lépcsőzetes varratokkal készült négypaneles szerkezet nagyobb rúgófelületet és gömbölyűbb labdaformát eredményez.

A termék előnyei

  • Az All Conditions Control (ACC) technológia a tapadós textúrájával nedves és száraz körülmények között is helytáll.
  • A kontrasztos színek biztosítják a labda kiváló láthatóságát.
  • A tinta speciális elhelyezése tapadást biztosít, miközben fokozza az aerodinamikai tulajdonságokat.

Termékadatok

  • 37% poliuretán (PU)/33% gumi/20% poliészter/10% műselyem
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fekete/Fekete
  • Stílus: HV4395-100

Értékelések (2)

3.5 csillag

  • Aucune résistance et usure beaucoup trop rapide

    YounesB194786700

    J’ai acheté la version précédente et il s'est usé très rapidement et même troué très facilement en quelques utilisations seulement. J’espère que cette nouvelle version est améliorée.

  • The best

    Ryan7368872

    The best football you can buy right now is have latest from all brands this is very accurate and also if you have good technique knuckleballs are possible

Nike Control futball-labda

Nike Control

30% kedvezmény

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