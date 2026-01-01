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Chelsea FC szintetikus töltetű Nike Soccer kapucnis kabát nagyobb gyerekeknek - Fekete/Fekete/Bright Blue

Chelsea FC

Szintetikus töltetű Nike Soccer kapucnis kabát nagyobb gyerekeknek

94,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A hideg idő nem lehet akadálya annak, hogy a csapatodat képviseld. Ez a kabát puha polárbéléssel és szintetikus töltettel rendelkezik, így melegen tart, mégsem nehezít el. Az elöl és hátul lévő, Chelsea FC-re jellemző részletekkel minden oldalról kifejezheted a rajongásodat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Bright Blue
  • Stílus: IQ7122-010

Chelsea FC

94,99 €

A hideg idő nem lehet akadálya annak, hogy a csapatodat képviseld. Ez a kabát puha polárbéléssel és szintetikus töltettel rendelkezik, így melegen tart, mégsem nehezít el. Az elöl és hátul lévő, Chelsea FC-re jellemző részletekkel minden oldalról kifejezheted a rajongásodat.

Termékadatok

  • Elülső zsebek
  • Belső szőtt névcímke
  • Fő alkotórész/bélés/töltet: 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Bright Blue
  • Stílus: IQ7122-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Chelsea FC szintetikus töltetű Nike Soccer kapucnis kabát nagyobb gyerekeknek

    Chelsea FC

    94,99 €

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