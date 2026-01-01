Chelsea FC szintetikus töltetű Nike Soccer kapucnis kabát nagyobb gyerekeknek

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A hideg idő nem lehet akadálya annak, hogy a csapatodat képviseld. Ez a kabát puha polárbéléssel és szintetikus töltettel rendelkezik, így melegen tart, mégsem nehezít el. Az elöl és hátul lévő, Chelsea FC-re jellemző részletekkel minden oldalról kifejezheted a rajongásodat.