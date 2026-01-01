Chelsea FC
Szintetikus töltetű Nike Soccer kapucnis kabát nagyobb gyerekeknek
A hideg idő nem lehet akadálya annak, hogy a csapatodat képviseld. Ez a kabát puha polárbéléssel és szintetikus töltettel rendelkezik, így melegen tart, mégsem nehezít el. Az elöl és hátul lévő, Chelsea FC-re jellemző részletekkel minden oldalról kifejezheted a rajongásodat.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Bright Blue
- Stílus: IQ7122-010
Chelsea FC
A hideg idő nem lehet akadálya annak, hogy a csapatodat képviseld. Ez a kabát puha polárbéléssel és szintetikus töltettel rendelkezik, így melegen tart, mégsem nehezít el. Az elöl és hátul lévő, Chelsea FC-re jellemző részletekkel minden oldalról kifejezheted a rajongásodat.
Termékadatok
- Elülső zsebek
- Belső szőtt névcímke
- Fő alkotórész/bélés/töltet: 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Bright Blue
- Stílus: IQ7122-010
Méret és fazon
- A modell S-es méretet visel, és 145 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Chelsea FC