Chelsea FC Nike Total 90 futballpóló nagyobb gyerekeknek

Chelsea FC

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A korai 2000-es évek energiáját és stílusát közvetítő Chelsea FC Total 90 póló a korszak egyik legikonikusabb kollekcióját idézi.

Behind the Design: Total 90

A Total 90 kollekciót úgy alkottuk meg, hogy a meccs mind a 90 percében bírja a strapát. Jellegzetes íveinek, aszimmetrikus dizájnjának és kevert anyagainak köszönhetően a 2000-es évek egyik ikonikus meze lett. Az újrakiadás ugyanezt az energiát hozza el a játékosok és a rajongók új generációja számára.