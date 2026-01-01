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Chelsea FC Nike Total 90 futballpóló nagyobb gyerekeknek - Game Royal

Chelsea FC

Nike Total 90 futballpóló nagyobb gyerekeknek

29% kedvezmény

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Ez a termék jelenleg nem kapható

A korai 2000-es évek energiáját és stílusát közvetítő Chelsea FC Total 90 póló a korszak egyik legikonikusabb kollekcióját idézi.


  • Megjelenített szín: Game Royal
  • Stílus: IF8260-480

Chelsea FC

29% kedvezmény

A korai 2000-es évek energiáját és stílusát közvetítő Chelsea FC Total 90 póló a korszak egyik legikonikusabb kollekcióját idézi.

Behind the Design: Total 90

A Total 90 kollekciót úgy alkottuk meg, hogy a meccs mind a 90 percében bírja a strapát. Jellegzetes íveinek, aszimmetrikus dizájnjának és kevert anyagainak köszönhetően a 2000-es évek egyik ikonikus meze lett. Az újrakiadás ugyanezt az energiát hozza el a játékosok és a rajongók új generációja számára.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Game Royal
  • Stílus: IF8260-480

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    Chelsea FC Nike Total 90 futballpóló nagyobb gyerekeknek

    Chelsea FC

    29% kedvezmény

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