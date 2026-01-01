1 / 5. kép
Chelsea FC
Nike Total 90 futballpóló nagyobb gyerekeknek
29% kedvezmény
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
A korai 2000-es évek energiáját és stílusát közvetítő Chelsea FC Total 90 póló a korszak egyik legikonikusabb kollekcióját idézi.
- Megjelenített szín: Game Royal
- Stílus: IF8260-480
Chelsea FC
29% kedvezmény
A korai 2000-es évek energiáját és stílusát közvetítő Chelsea FC Total 90 póló a korszak egyik legikonikusabb kollekcióját idézi.
Behind the Design: Total 90
A Total 90 kollekciót úgy alkottuk meg, hogy a meccs mind a 90 percében bírja a strapát. Jellegzetes íveinek, aszimmetrikus dizájnjának és kevert anyagainak köszönhetően a 2000-es évek egyik ikonikus meze lett. Az újrakiadás ugyanezt az energiát hozza el a játékosok és a rajongók új generációja számára.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Game Royal
- Stílus: IF8260-480
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Chelsea FC.
Chelsea FC
29% kedvezmény