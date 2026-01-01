British & Irish Lions
Nike Club kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Mutasd ki a British & Irish Lions iránti rajongásodat ebben a klasszikus Nike Club kapucnis pulóverben. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így az edzőteremben és a kanapén is ideális viselet.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IW8568-451
British & Irish Lions
Mutasd ki a British & Irish Lions iránti rajongásodat ebben a klasszikus Nike Club kapucnis pulóverben. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így az edzőteremben és a kanapén is ideális viselet.
Előnyök
Kapucnis pamutpulóver, amely egész évben kényelmes viselet.
Termékadatok
- 80% pamut/20% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IW8568-451
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 142 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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British & Irish Lions