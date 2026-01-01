British & Irish Lions Nike Club kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

Mutasd ki a British & Irish Lions iránti rajongásodat ebben a klasszikus Nike Club kapucnis pulóverben. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így az edzőteremben és a kanapén is ideális viselet.

Megjelenített szín: Obsidian/Fehér

Stílus: IW8568-451