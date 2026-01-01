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British & Irish Lions Nike Club kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek - Obsidian/Fehér

British & Irish Lions

Nike Club kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

49,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Mutasd ki a British & Irish Lions iránti rajongásodat ebben a klasszikus Nike Club kapucnis pulóverben. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így az edzőteremben és a kanapén is ideális viselet.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IW8568-451

British & Irish Lions

49,99 €

Mutasd ki a British & Irish Lions iránti rajongásodat ebben a klasszikus Nike Club kapucnis pulóverben. A közepes súlyú francia frottír anyag (belül bolyhosított hurkokkal) struktúrát, szellőzést és puhaságot biztosít, így az edzőteremben és a kanapén is ideális viselet.

Előnyök

Kapucnis pamutpulóver, amely egész évben kényelmes viselet.

Termékadatok

  • 80% pamut/20% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IW8568-451

Méret és fazon

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    British & Irish Lions Nike Club kapucnis pulóver nagyobb gyerekeknek

    British & Irish Lions

    49,99 €

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