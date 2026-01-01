Brazília 2026/27 Heritage Backpack
Nike Heritage hátizsák
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
- Megjelenített szín: Pro Green/Canary
- Stílus: IQ6985-377
Brazília 2026/27 Heritage Backpack
Vidd magaddal a felszerelésed a Nike Heritage hátizsákban. Tágas fő rekesze egy legfeljebb 15 hüvelykes laptophoz megfelelő rekesszel rendelkezik, így a számítógéped mindig kéznél lesz. A két cipzáras kiegészítőzseb rendezett és könnyen hozzáférhető tárolási lehetőséget kínál a felszerelésed számára. Ez a termék legalább 65% -ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Előnyök
A plusz cipzáras rekeszek segítenek a rendszerezésben, és kényelmes, biztonságos tárolóhelyet kínálnak a kulcsaidnak, a tárcádnak és a telefonodnak.
Termékadatok
- A sűrű szövésű poliészter erős tartást ad, a párnázott vállpántok és hátrész pedig extra kényelmet biztosítanak.
- 100% poliészter
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Pro Green/Canary
- Stílus: IQ6985-377
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Brazília 2026/27 Heritage Backpack