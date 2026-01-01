Brazília 2026/27 Academy Ball Nike Academy labda

Brazília 2026/27 Academy Ball

32,99 €

Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.

Előnyök A Nike Aerowsculpt öntött barázdái megtörik a légáramlást a labda felszínén, így kisebb a légellenállás, és stabilabb a labdaív.