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Brazília 2026/27 Academy Ball Nike Academy labda - Canary/Light Menta/Light Photo Blue

Brazília 2026/27 Academy Ball

Nike Academy labda

32,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.


  • Megjelenített szín: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Stílus: IQ7564-724

Brazília 2026/27 Academy Ball

32,99 €

Az Academy futball-labda innovatív OmniSculpt technológiájának köszönhetően egyik gólt a másik után rúghatod – a burkolatba mélyedő dombornyomással készült barázdák lehetővé teszik, hogy a levegő körbejárja a labdát, ami pontosabb röppályát eredményez.

Előnyök

A Nike Aerowsculpt öntött barázdái megtörik a légáramlást a labda felszínén, így kisebb a légellenállás, és stabilabb a labdaív.

Termékadatok

  • A texturált borítás megbízható labdaérintést tesz lehetővé passzolás, lövés vagy cselezés közben. A gumibelső elősegíti a belső légnyomás és az alak megőrzését.
  • 67% gumi/10% poliuretán (PU)/13% poliészter/10% etilén-vinil-acetát (EVA)
  • Megjelenített szín: Canary/Light Menta/Light Photo Blue
  • Stílus: IQ7564-724

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    Brazília 2026/27 Academy Ball Nike Academy labda

    Brazília 2026/27 Academy Ball

    32,99 €

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