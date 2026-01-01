Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece férfi szabadidőnadrág

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Szereted a Celticst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges szabadidőnadrággal kimutathatod a rajongásodat.

Előnyök A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.