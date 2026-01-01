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Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece férfi szabadidőnadrág - Fekete/Clover

Boston Celtics Courtside

Nike NBA Club Fleece férfi szabadidőnadrág

79,99 €
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Szereted a Celticst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges szabadidőnadrággal kimutathatod a rajongásodat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Clover
  • Stílus: HV9772-010

Boston Celtics Courtside

79,99 €

Szereted a Celticst? Mutasd meg büszkén! Ezzel a festékszórós graffitik stílusát hordozó, különleges szabadidőnadrággal kimutathatod a rajongásodat.

Előnyök

A kívül sima, belül enyhén bolyhos, közepes súlyú, félig bolyhosított poláranyag kényelmes, mégis szellős. Egész évben viselhető kényelmes darab, amely tökéletes átmeneti viselet a tavaszi és az őszi hónapokra.

Termékadatok

  • Bordázott mandzsetta
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fő alkotórész: 80% pamut/20% poliészter. Az oldalzseb kézfej felőli oldala: 100% pamut. Hátsó zseb: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Clover
  • Stílus: HV9772-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Boston Celtics Courtside Nike NBA Club Fleece férfi szabadidőnadrág

    Boston Celtics Courtside

    79,99 €

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