A'Two By You
A'ja Wilson egyedi kosárlabdacipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Az olyan igazi sztárok, mint A’ja, rányomják a bélyegüket a játékra – és a cipőjükre is. Az A’Two By You segítségével megalkothatod a saját stílusodat. A csillogó felsőrész-változatoktól a sötétben világító talpakon át a gyöngyházfényű tapadási mintákig és a csillag alakú személyes üzenetekig ez a cipő új szintre emeli az MVP palettáját – és még azon is túlmutat. Formáld saját képedre, de ügyelj rá, hogy IGAZI legyen.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8271-900
- Származási ország/régió: Vietnám
A'Two By You
Az olyan igazi sztárok, mint A’ja, rányomják a bélyegüket a játékra – és a cipőjükre is. Az A’Two By You segítségével megalkothatod a saját stílusodat. A csillogó felsőrész-változatoktól a sötétben világító talpakon át a gyöngyházfényű tapadási mintákig és a csillag alakú személyes üzenetekig ez a cipő új szintre emeli az MVP palettáját – és még azon is túlmutat. Formáld saját képedre, de ügyelj rá, hogy IGAZI legyen.
Fuss tovább
A középtalp az optimális párnázás és a dinamizmus érdekében Cushlon 3.0 anyagból készült, így tökéletes azoknak, akik A’ja-hoz hasonlóan szeretik végigfutni a pályát. A Cushlon tetején lévő beépített talpbetét kényelmet és tartást biztosít.
Kapd fel, és indulj
Az elülső részben elhelyezett alsó Air Zoom egység még robbanékonyabbá teszi A’ja halálos első lépését, amikor megindul a palánk felé. A középtalpi merevítése stabilitást és extra lendületet ad a dinamikus mozdulatokhoz.
Válts irányt és mozogj
A’ja cipőjének tapadási mintázatához hullámos halszálkás elemeket használtunk, amelyek segítenek neki azonnal megállni és sebességet váltani. A fröccsöntött sarokmerevítő stabilitást és tartást biztosít.
Biztos tartás
A felsőrész stabil, erős és légáteresztő szerkezeti formázással készült. Segít A'jának stabilan és biztosan állni, amikor védekezik, vagy elrobog a labdával az ellenfél mellett. A’ja jellegzetes aszimmetriáját a cipő nagylábujj felőli oldalába is beépítettük, és panelekkel ellátott szellőzéssel láttuk el, amely előnyös, amikor a játék felhevül.
Termékadatok
- Mély kivágású gallér
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8271-900
- Származási ország/régió: Vietnám
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A'Two By You
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