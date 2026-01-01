A'Two By You A'ja Wilson egyedi kosárlabdacipő

A'Two By You

169,99 €

Az olyan igazi sztárok, mint A’ja, rányomják a bélyegüket a játékra – és a cipőjükre is. Az A’Two By You segítségével megalkothatod a saját stílusodat. A csillogó felsőrész-változatoktól a sötétben világító talpakon át a gyöngyházfényű tapadási mintákig és a csillag alakú személyes üzenetekig ez a cipő új szintre emeli az MVP palettáját – és még azon is túlmutat. Formáld saját képedre, de ügyelj rá, hogy IGAZI legyen.

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A középtalp az optimális párnázás és a dinamizmus érdekében Cushlon 3.0 anyagból készült, így tökéletes azoknak, akik A’ja-hoz hasonlóan szeretik végigfutni a pályát. A Cushlon tetején lévő beépített talpbetét kényelmet és tartást biztosít.

Kapd fel, és indulj

Az elülső részben elhelyezett alsó Air Zoom egység még robbanékonyabbá teszi A’ja halálos első lépését, amikor megindul a palánk felé. A középtalpi merevítése stabilitást és extra lendületet ad a dinamikus mozdulatokhoz.

Válts irányt és mozogj

A’ja cipőjének tapadási mintázatához hullámos halszálkás elemeket használtunk, amelyek segítenek neki azonnal megállni és sebességet váltani. A fröccsöntött sarokmerevítő stabilitást és tartást biztosít.

Biztos tartás

A felsőrész stabil, erős és légáteresztő szerkezeti formázással készült. Segít A'jának stabilan és biztosan állni, amikor védekezik, vagy elrobog a labdával az ellenfél mellett. A’ja jellegzetes aszimmetriáját a cipő nagylábujj felőli oldalába is beépítettük, és panelekkel ellátott szellőzéssel láttuk el, amely előnyös, amikor a játék felhevül.