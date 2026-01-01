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Atlético Madrid
Nike Soccer női póló
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a klasszikus Atleti pamutpólóban.
- Megjelenített szín: Sport Red
- Stílus: IB4140-614
Atlético Madrid
30% kedvezmény
Mutasd ki a csapatod iránti rajongásodat ebben a klasszikus Atleti pamutpólóban.
Termékadatok
- 100% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sport Red
- Stílus: IB4140-614
Méret és fazon
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
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Atlético Madrid
30% kedvezmény