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Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Poly 5P sapka gyerekeknek - Obsidian/Fehér

Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P

Nike Club Poly 5P sapka gyerekeknek

22,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

Őrizd meg az inkognitódat ebben a strukturálatlan, közepesen vastag Nike Club sapkában. Az előmosott, bejáratott megjelenés érdekében ez egy könnyű és könnyedén viselhető, ívelt karimás sapka, melynek egyszerű dizájnja szinte minden megjelenést feldob.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ7520-451

Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P

22,99 €

Őrizd meg az inkognitódat ebben a strukturálatlan, közepesen vastag Nike Club sapkában. Az előmosott, bejáratott megjelenés érdekében ez egy könnyű és könnyedén viselhető, ívelt karimás sapka, melynek egyszerű dizájnja szinte minden megjelenést feldob.

Előnyök

A biopamut twillanyag könnyű és sima tapintású. A közepes mélységű, hatpaneles dizájn könnyed stílust kínál.

Termékadatok

  • A Swoosh márkajelzésű, húzócsatos fémpánt segítségével könnyedén beállíthatod az illeszkedést.
  • 100% poliészter.
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
  • Stílus: IQ7520-451

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    Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Poly 5P sapka gyerekeknek

    Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P

    22,99 €

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