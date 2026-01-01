Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P Nike Club Poly 5P sapka gyerekeknek

Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P

22,99 €

Őrizd meg az inkognitódat ebben a strukturálatlan, közepesen vastag Nike Club sapkában. Az előmosott, bejáratott megjelenés érdekében ez egy könnyű és könnyedén viselhető, ívelt karimás sapka, melynek egyszerű dizájnja szinte minden megjelenést feldob.

Előnyök A biopamut twillanyag könnyű és sima tapintású. A közepes mélységű, hatpaneles dizájn könnyed stílust kínál.