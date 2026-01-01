Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P
Nike Club Poly 5P sapka gyerekeknek
Elfogyott:
Ez a termék jelenleg nem kapható
Őrizd meg az inkognitódat ebben a strukturálatlan, közepesen vastag Nike Club sapkában. Az előmosott, bejáratott megjelenés érdekében ez egy könnyű és könnyedén viselhető, ívelt karimás sapka, melynek egyszerű dizájnja szinte minden megjelenést feldob.
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IQ7520-451
Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P
Őrizd meg az inkognitódat ebben a strukturálatlan, közepesen vastag Nike Club sapkában. Az előmosott, bejáratott megjelenés érdekében ez egy könnyű és könnyedén viselhető, ívelt karimás sapka, melynek egyszerű dizájnja szinte minden megjelenést feldob.
Előnyök
A biopamut twillanyag könnyű és sima tapintású. A közepes mélységű, hatpaneles dizájn könnyed stílust kínál.
Termékadatok
- A Swoosh márkajelzésű, húzócsatos fémpánt segítségével könnyedén beállíthatod az illeszkedést.
- 100% poliészter.
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Obsidian/Fehér
- Stílus: IQ7520-451
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Anglia 2026/27 Club Cap Poly 5P