Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR
Nike Aerobill C99 TR sapka
Hagyd levegőhöz jutni a fejed, miközben a szeretett márkádat képviseled. A nagy mélységű kialakítás kényelmes, modern illeszkedést kölcsönöz ennek a kalapnak. A hálós panelek segítik a szellőzést, míg a pattintós záródás lehetővé teszi a méretre állítást.
- Megjelenített szín: Obsidian/Obsidian
- Stílus: IQ7556-451
Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR
Hagyd levegőhöz jutni a fejed, miközben a szeretett márkádat képviseled. A nagy mélységű kialakítás kényelmes, modern illeszkedést kölcsönöz ennek a kalapnak. A hálós panelek segítik a szellőzést, míg a pattintós záródás lehetővé teszi a méretre állítást.
Előnyök
Hálós betétek a maximális frissességért.
Termékadatok
- A pattanós záródással könnyedén a méretedre állíthatod, továbbá ez a laza, mély sapka modern szabással rendelkezik.
- Fő alkotórész: 100% pamut. Háló: 100% poliészter.
- Kézzel mosható
- Megjelenített szín: Obsidian/Obsidian
- Stílus: IQ7556-451
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR.
Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR