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Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR Nike Aerobill C99 TR sapka - Obsidian/Obsidian

Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR

Nike Aerobill C99 TR sapka

29,99 €
A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Hagyd levegőhöz jutni a fejed, miközben a szeretett márkádat képviseled. A nagy mélységű kialakítás kényelmes, modern illeszkedést kölcsönöz ennek a kalapnak. A hálós panelek segítik a szellőzést, míg a pattintós záródás lehetővé teszi a méretre állítást.


  • Megjelenített szín: Obsidian/Obsidian
  • Stílus: IQ7556-451

Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR

29,99 €

Hagyd levegőhöz jutni a fejed, miközben a szeretett márkádat képviseled. A nagy mélységű kialakítás kényelmes, modern illeszkedést kölcsönöz ennek a kalapnak. A hálós panelek segítik a szellőzést, míg a pattintós záródás lehetővé teszi a méretre állítást.

Előnyök

Hálós betétek a maximális frissességért.

Termékadatok

  • A pattanós záródással könnyedén a méretedre állíthatod, továbbá ez a laza, mély sapka modern szabással rendelkezik.
  • Fő alkotórész: 100% pamut. Háló: 100% poliészter.
  • Kézzel mosható
  • Megjelenített szín: Obsidian/Obsidian
  • Stílus: IQ7556-451

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR Nike Aerobill C99 TR sapka

    Anglia 2026/27 Aerobill C99 Cap TR

    29,99 €

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