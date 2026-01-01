Nike Air Max DN8 By You férficipő

Nike Air Max DN8 By You

209,99 €

Több Air, kisebb súly. Ez a testreszabható Dn8 a Dynamic Air rendszerünket egy elegáns, letisztult csomagba sűríti. A nyolc, sűrített levegőt tartalmazó Air cső révén minden lépést dinamizmus jellemez. Éld át a mozgás hihetetlen élményét!

Te melyik alapot választod?

Kezdd a bőr és textil felsőrésszel. Válassz a színek széles választékából, és szabd testre a Swoosh logókat, a fűzőket, a sarokrögzítőt és egyebeket.

Légy színes

Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.