Nike Air Max DN8 By You
Férficipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
Több Air, kisebb súly. Ez a testreszabható Dn8 a Dynamic Air rendszerünket egy elegáns, letisztult csomagba sűríti. A nyolc, sűrített levegőt tartalmazó Air cső révén minden lépést dinamizmus jellemez. Éld át a mozgás hihetetlen élményét!
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8016-900
Nike Air Max DN8 By You
Több Air, kisebb súly. Ez a testreszabható Dn8 a Dynamic Air rendszerünket egy elegáns, letisztult csomagba sűríti. A nyolc, sűrített levegőt tartalmazó Air cső révén minden lépést dinamizmus jellemez. Éld át a mozgás hihetetlen élményét!
Te melyik alapot választod?
Kezdd a bőr és textil felsőrésszel. Válassz a színek széles választékából, és szabd testre a Swoosh logókat, a fűzőket, a sarokrögzítőt és egyebeket.
Légy színes
Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?
Fejezd ki önmagad
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
További előnyök
- A Dynamic Air rendszer a csövekben belül automatikusan szabályozza a légáramlást a terheléshez igazodva, így minden lépésnél egyedi párnázást biztosít.
- A talp alatt elhelyezett puha habszivacs fokozza a kényelmet.
- A formázott felsőrész felül könnyű hálóból készült, az oldalsó bevágások pedig nyitott hálós anyagot rejtenek, amely fokozott szellőzésről gondoskodik.
- A műanyag sarokrögzítő lent tartja a lábfejedet, és fokozott tartást kínál.
- A lábujjrészen lévő extra réteg fokozza a tartósságot.
Termékadatok
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8016-900
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Nike Air Max DN8 By You
További információ
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