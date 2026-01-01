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Nike Air Max DN8 By You férficipő - Többszínű/Többszínű

Nike Air Max DN8 By You

Férficipő

209,99 €
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Ez a termék jelenleg nem kapható

Több Air, kisebb súly. Ez a testreszabható Dn8 a Dynamic Air rendszerünket egy elegáns, letisztult csomagba sűríti. A nyolc, sűrített levegőt tartalmazó Air cső révén minden lépést dinamizmus jellemez. Éld át a mozgás hihetetlen élményét!


  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ8016-900

Nike Air Max DN8 By You

209,99 €

Több Air, kisebb súly. Ez a testreszabható Dn8 a Dynamic Air rendszerünket egy elegáns, letisztult csomagba sűríti. A nyolc, sűrített levegőt tartalmazó Air cső révén minden lépést dinamizmus jellemez. Éld át a mozgás hihetetlen élményét!

Te melyik alapot választod?

Kezdd a bőr és textil felsőrésszel. Válassz a színek széles választékából, és szabd testre a Swoosh logókat, a fűzőket, a sarokrögzítőt és egyebeket.

Légy színes

Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?

Fejezd ki önmagad

A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.

További előnyök

  • A Dynamic Air rendszer a csövekben belül automatikusan szabályozza a légáramlást a terheléshez igazodva, így minden lépésnél egyedi párnázást biztosít.
  • A talp alatt elhelyezett puha habszivacs fokozza a kényelmet.
  • A formázott felsőrész felül könnyű hálóból készült, az oldalsó bevágások pedig nyitott hálós anyagot rejtenek, amely fokozott szellőzésről gondoskodik.
  • A műanyag sarokrögzítő lent tartja a lábfejedet, és fokozott tartást kínál.
  • A lábujjrészen lévő extra réteg fokozza a tartósságot.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
  • Stílus: IQ8016-900

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    Nike Air Max DN8 By You férficipő

    Nike Air Max DN8 By You

    209,99 €

    További információ

      Ez egy személyre szabott termék. A személyre szabott termékmegrendelések 15 perc elteltével nem mondhatók le, és nem küldhetők vissza, kivéve, ha a termék hibás.

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