Nike Air Max 270 By You
Női cipő
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Ez a termék jelenleg nem kapható
A Nike első lifestyle Air Max modelljének testre szabható változata stílust, kényelmet és megfelelő hozzáállást kínál. A dizájn az Air Max ikonokból merít ihletet, és a Nike legnagyobb innovációját a nagyméretű ablakkal és az általad választott színekkel emeli ki.
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8028-900
Nike Air Max 270 By You
A Nike első lifestyle Air Max modelljének testre szabható változata stílust, kényelmet és megfelelő hozzáállást kínál. A dizájn az Air Max ikonokból merít ihletet, és a Nike legnagyobb innovációját a nagyméretű ablakkal és az általad választott színekkel emeli ki.
Te melyik alapot választod?
Kezdd a bőr és textil felsőrésszel. Válassz a színek széles választékából, és szabd testre a Swoosh logókat és a hátsó fület.
Légy színes
Letisztult semleges színek, luxusminőségű fémes árnyalatok, sportos klasszikusok vagy ezek mindegyike. Mit alkotsz majd?
Fejezd ki önmagad
A monogramod? A beceneved? Vagy valami más, ami rád jellemző. A hátsó fület maximum három karakterrel szabhatod testre a személyes és egyedi stílusért. Ráadásul a neved rajta van a cipősdobozon.
További előnyök
- A Max Air 270 egység egész napos párnázást kínál.
- A felsőrész textilanyagai könnyedséget és jó szellőzést biztosítanak.
- A habszivacs középtalp puha és kényelmes.
- A rugalmas belső bélés és a bakancsszerű kialakítás személyre szabott illeszkedést biztosít.
- A külső talpon lévő gumi fokozza a tapadást és a tartósságot.
Termékadatok
- Hálós részletek
- Kétrészes középtalp
- Megjelenített szín: Többszínű/Többszínű
- Stílus: IQ8028-900
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Nike Air Max 270 By You
További információ
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