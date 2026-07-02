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Air Jordan 1 Mid SE női cipő - Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White

Air Jordan 1 Mid SE

Női cipő

30% kedvezmény

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Ez a termék jelenleg nem kapható

Klasszikus sziluett, kellemes részletek. Ez az AJ1 puha, kötött textilanyagokkal és egy bájos, pasztellszínekben pompázó horgolt dísszel őrzi meg az általad kedvelt ikonikus stílust.


  • Megjelenített szín: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stílus: II0570-302

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

Klasszikus sziluett, kellemes részletek. Ez az AJ1 puha, kötött textilanyagokkal és egy bájos, pasztellszínekben pompázó horgolt dísszel őrzi meg az általad kedvelt ikonikus stílust.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Középmagas szár
  • Megjelenített szín: Olive Aura/Lawn/University Blue/Pearl White
  • Stílus: II0570-302

Értékelések (1)

5 csillag

  • Brutal

    Guillermo269ce9d4170f4ca3a48d0433b55c8ba4

    Son preciosas y los materiales que tienen son una locura de verdad que son brutales

Air Jordan 1 Mid SE női cipő

Air Jordan 1 Mid SE

30% kedvezmény

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