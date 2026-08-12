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Air Jordan 1 Low SE női cipő - Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Air Jordan 1 Low SE

Női cipő

139,99 €
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Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low cipővel kapsz egy darabot a Jordan történetéből és hagyományából, amely egész napos kényelmet biztosít. Ez a verzió klasszikus színeket és finom részleteket vonultat fel az ikonikus profilban, amely prémium anyagkeverékkel és a sarokba zárt Air egységgel készült.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stílus: II0595-001

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low cipővel kapsz egy darabot a Jordan történetéből és hagyományából, amely egész napos kényelmet biztosít. Ez a verzió klasszikus színeket és finom részleteket vonultat fel az ikonikus profilban, amely prémium anyagkeverékkel és a sarokba zárt Air egységgel készült.

Előnyök

  • Bőr felsőrész a tartósság és a struktúra érdekében.
  • A beágyazott Nike Air-Sole egység könnyű párnázást kínál.
  • A külsőtalpban lévő gumi biztosítja a megszokott tapadást.

Termékadatok

  • Megjelenített szín: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine
  • Stílus: II0595-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • BUONE

    Tiziana994936107

    Bellissime e comode sono esattamente come in foto…unica pecca per me è che arrivano solo con lacci rosa. Per il resto tutto fantastico, spedizione extra veloce

  • Happy Nike customer

    Evelyn02d5779a793b40b283ce225d6ce1711a

    Put on my Air Jordan 1 low pro, so comfortable size perfect, exactly like the picture, I hv noticed several ppl taking pictures of my air Jordan 1, makes me feel proud of what I'm walking in. Thank you NIKE

  • LOVE, LOVE, LOVE

    carrie35489aa4426545a4b0b7dd8aed336be7

    LOVE, LOVE, LOVE these! So comfy and look even better in person. They look good with everything!

Air Jordan 1 Low SE női cipő

Air Jordan 1 Low SE

139,99 €

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