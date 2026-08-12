Air Jordan 1 Low SE női cipő

Mndig benne, mindig frissen. Az Air Jordan 1 Low cipővel kapsz egy darabot a Jordan történetéből és hagyományából, amely egész napos kényelmet biztosít. Ez a verzió klasszikus színeket és finom részleteket vonultat fel az ikonikus profilban, amely prémium anyagkeverékkel és a sarokba zárt Air egységgel készült.

Megjelenített szín: Anthracite/Sail/Coconut Milk/Iced Carmine

Stílus: II0595-001