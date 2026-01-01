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Nike ACG Vista Peak terepszűrő - Photon Dust/Grey Fog

Nike ACG Vista Peak

Terepszűrő

169,99 €

Elfogyott:

Ez a termék jelenleg nem kapható

A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.


  • Megjelenített szín: Photon Dust/Grey Fog
  • Stílus: IQ9340-012

Nike ACG Vista Peak

169,99 €

A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.

Előnyök

  • Keretméret: 71 mm-es lencseszélesség; 19 mm-es hídszélesség; 130 mm-es halántékhossz
  • A Nike Terrain Tint növeli a kontrasztot és kiemeli az árnyékokat, hogy minden részletet felfedjen az előtted lévő úton.
  • A Nike Max Optics Pro technológia csökkenti a tükröződést, valamint víz- és olajlepergető bevonatának köszönhetően kristálytiszta látást biztosít, így semmi sem állhat az utadba.
  • A 6 bázisú, egylencsés kialakítás közepes mértékű védelmet nyújt a perifériás fény mérsékelt blokkolásával.
  • Az állítható, TPE-gumis orrpárna és szárak fokozott tapadást és stabilitást biztosítanak még nedves körülmények között is.

Termékadatok

  • Több pántrögzítési pont.
  • A fröccsöntött keret anyaga legalább 40%-ban ricinusolaj-származékból készült.
  • 100%-os UVA-/UVB-védelem
  • Megjelenített szín: Photon Dust/Grey Fog
  • Stílus: IQ9340-012

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    Nike ACG Vista Peak terepszűrő

    Nike ACG Vista Peak

    169,99 €

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