Nike ACG Vista Peak terepszűrő

Nike ACG Vista Peak
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A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.
- Megjelenített szín: Photon Dust/Grey Fog
- Stílus: IQ9340-012
Nike ACG Vista Peak
A világ legzordabb terepeire tervezett Nike ACG Vista Peak minden körülmény között tartósságot és precíziós optikát kínál a határokat feszegető sportolóknak. A könnyű, félkeretes kialakítás szabadon hagyja a látótered, így minden egyes gyökér, perem vagy terepváltozás éles kontúrral jelenik meg előtted. Készen áll mindenre, amit a hegyek tartogatnak.
Előnyök
- Keretméret: 71 mm-es lencseszélesség; 19 mm-es hídszélesség; 130 mm-es halántékhossz
- A Nike Terrain Tint növeli a kontrasztot és kiemeli az árnyékokat, hogy minden részletet felfedjen az előtted lévő úton.
- A Nike Max Optics Pro technológia csökkenti a tükröződést, valamint víz- és olajlepergető bevonatának köszönhetően kristálytiszta látást biztosít, így semmi sem állhat az utadba.
- A 6 bázisú, egylencsés kialakítás közepes mértékű védelmet nyújt a perifériás fény mérsékelt blokkolásával.
- Az állítható, TPE-gumis orrpárna és szárak fokozott tapadást és stabilitást biztosítanak még nedves körülmények között is.
Termékadatok
- Több pántrögzítési pont.
- A fröccsöntött keret anyaga legalább 40%-ban ricinusolaj-származékból készült.
- 100%-os UVA-/UVB-védelem
- Megjelenített szín: Photon Dust/Grey Fog
- Stílus: IQ9340-012
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Nike ACG Vista Peak