ACG Radical AirFlow Fly Cap állítható Dri-FIT terepfutósapka

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész ACG Fly Cap sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.

Radikális szerkezet

A puha, lyukacsos kötött anyag sima tapintású, és lehetővé teszi a testhő gyors elvezetését. Az ACG márkajelzéssel díszített tépőzárral menet közben is könnyedén beállíthatod az illeszkedést.

Radikális kényelem

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.