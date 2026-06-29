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ACG Radical AirFlow Fly Cap állítható Dri-FIT terepfutósapka - Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

ACG Radical AirFlow Fly Cap

Állítható Dri-FIT terepfutósapka

49,99 €

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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész ACG Fly Cap sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér
  • Stílus: IX1854-100

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész ACG Fly Cap sapkát úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a fejedre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.

Radikális szerkezet

A puha, lyukacsos kötött anyag sima tapintású, és lehetővé teszi a testhő gyors elvezetését. Az ACG márkajelzéssel díszített tépőzárral menet közben is könnyedén beállíthatod az illeszkedést.

Radikális kényelem

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.

További előnyök

  • Alacsony profilú kialakítása jóvoltából akkor is stabilan illeszkedik, amikor kemény terepen tempózol.
  • Az ívelt napellenző segít, hogy ne süssön a szemedbe a nap.

Termékadatok

  • Állítható, tépőzáras záródás
  • 100% poliészter
  • Kézzel mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Fehér
  • Stílus: IX1854-100

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Perfect travel hat

    Adam948596969

    Ultra lightweight, breathable, quick drying and versatile! Really hoping they make different colours.

ACG Radical AirFlow Fly Cap állítható Dri-FIT terepfutósapka

ACG Radical AirFlow Fly Cap

49,99 €

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