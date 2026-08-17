triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
ACG „Chamo Camo” 15 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi terepfutó-rövidnadrág - Sequoia/Light Army/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG „Chamo Camo”

15 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi terepfutó-rövidnadrág

69,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Hagyd magad mögött a kilométereket ebben a könnyű és szellőző rövidnadrágban. Ráadásul a szabad mozgás érdekében négy irányban nyúló paneleket adtunk hozzá. A négy zsebben kéznél tarthatod a legszükségesebb holmijaidat futás közben.


  • Megjelenített szín: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stílus: IM5134-355

ACG „Chamo Camo”

69,99 €

Hagyd magad mögött a kilométereket ebben a könnyű és szellőző rövidnadrágban. Ráadásul a szabad mozgás érdekében négy irányban nyúló paneleket adtunk hozzá. A négy zsebben kéznél tarthatod a legszükségesebb holmijaidat futás közben.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít. A négy irányban rugalmas panelek biztosítják a mozgás korlátlan szabadságát.

Terepre kész tárolás

A rövidnadrág összesen négy zsebbel rendelkezik, ebből két oldalzsebbel és két hátsó zsebbel a nélkülözhetetlen dolgaid tárolásához.

Termékadatok

  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Panel: 80% poliészter/20% spandex. Bélés: 92% poliészter/8% spandex.
  • Rugalmas szegély a belső rövidnadrágon
  • Rugalmas, zsinóros derékrész
  • Fényvisszaverő ACG és Nike Swoosh logók
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stílus: IM5134-355

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

3 csillag

  • Missing at least one zippered pocket

    RyanM30038259

    Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.

ACG „Chamo Camo” 15 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi terepfutó-rövidnadrág

ACG „Chamo Camo”

69,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed