ACG „Chamo Camo” 15 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi terepfutó-rövidnadrág

Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
Újrahasznosított anyagok
Hagyd magad mögött a kilométereket ebben a könnyű és szellőző rövidnadrágban. Ráadásul a szabad mozgás érdekében négy irányban nyúló paneleket adtunk hozzá. A négy zsebben kéznél tarthatod a legszükségesebb holmijaidat futás közben.
ACG „Chamo Camo”
Hagyd magad mögött a kilométereket ebben a könnyű és szellőző rövidnadrágban. Ráadásul a szabad mozgás érdekében négy irányban nyúló paneleket adtunk hozzá. A négy zsebben kéznél tarthatod a legszükségesebb holmijaidat futás közben.
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít. A négy irányban rugalmas panelek biztosítják a mozgás korlátlan szabadságát.
A rövidnadrág összesen négy zsebbel rendelkezik, ebből két oldalzsebbel és két hátsó zsebbel a nélkülözhetetlen dolgaid tárolásához.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
Missing at least one zippered pocket
RyanM30038259
Nice shorts but would have been better if it included a zippered rear pocket on the waistband for a phone like many other Nike running shorts/tights.
ACG „Chamo Camo”