ACG „Chamo Camo” 15 cm-es, belső rövidnadrággal bélelt férfi terepfutó-rövidnadrág

ACG „Chamo Camo”

69,99 €

Hagyd magad mögött a kilométereket ebben a könnyű és szellőző rövidnadrágban. Ráadásul a szabad mozgás érdekében négy irányban nyúló paneleket adtunk hozzá. A négy zsebben kéznél tarthatod a legszükségesebb holmijaidat futás közben.

Száraz viselet

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít. A négy irányban rugalmas panelek biztosítják a mozgás korlátlan szabadságát.

Terepre kész tárolás

A rövidnadrág összesen négy zsebbel rendelkezik, ebből két oldalzsebbel és két hátsó zsebbel a nélkülözhetetlen dolgaid tárolásához.