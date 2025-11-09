Nike Academy Team futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)

Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
A Nike Academy Team edzőtáska strapabíró kialakítású darab, amellyel rendezetten tárolhatod a holmidat. Az átgondoltan tervezett tárolórekeszek helyet biztosítanak a labdának, a stoplis cipőnek és a ruháidnak, a pántok pedig segítenek kényelmesen hozni-vinni a holmidat, amikor úton vagy.
Nike Academy Team
PRAKTIKUS TÁROLÁS A PÁLYÁRÓL JÖVET-MENET.
A Nike Academy Team edzőtáska strapabíró kialakítású darab, amellyel rendezetten tárolhatod a holmidat. Az átgondoltan tervezett tárolórekeszek helyet biztosítanak a labdának, a stoplis cipőnek és a ruháidnak, a pántok pedig segítenek kényelmesen hozni-vinni a holmidat, amikor úton vagy.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.2 csillag
Mauvaise qualité insatisfait
JordanJ243167783
Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.
LisaP702958956
Please bring back the red one and also more coloured for women
Bag
LouiseB506296906
Great size bag for my son for the gym & easy to carry
Nike Academy Team