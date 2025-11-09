 
1 / 11. kép
Nagyra értékelt
Nike Academy Team futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l) - Midnight Navy/Fekete/Fehér

Nike Academy Team

Futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)

42,99 €
EGY MÉRET

A Nike Academy Team edzőtáska strapabíró kialakítású darab, amellyel rendezetten tárolhatod a holmidat. Az átgondoltan tervezett tárolórekeszek helyet biztosítanak a labdának, a stoplis cipőnek és a ruháidnak, a pántok pedig segítenek kényelmesen hozni-vinni a holmidat, amikor úton vagy.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: CU8090-410

Nike Academy Team

42,99 €

PRAKTIKUS TÁROLÁS A PÁLYÁRÓL JÖVET-MENET.

A Nike Academy Team edzőtáska strapabíró kialakítású darab, amellyel rendezetten tárolhatod a holmidat. Az átgondoltan tervezett tárolórekeszek helyet biztosítanak a labdának, a stoplis cipőnek és a ruháidnak, a pántok pedig segítenek kényelmesen hozni-vinni a holmidat, amikor úton vagy.

A termék előnyei

  • A fő tárolórekesz elég tágas a labda és egyéb holmik tárolásához.
  • Az alján található cipzáras nedves/száraz rekeszben tisztán és rendezetten tarthatod a dolgaidat.
  • A kézi pánt és vállpánt révén kényelmesen hordozhatod a felszerelésed.
  • A kis belső zsebben és a cipzáras külső zsebekben elférnek a kisebb értékek.

Termékadatok

  • 63,5 cm (h.) x 30,5 cm (sz.) x 30,5 cm (ma.)
  • 60 l
  • 100% poliészter
  • Csak lemosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér
  • Stílus: CU8090-410

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (14)

4.2 csillag

  • Mauvaise qualité insatisfait

    JordanJ243167783

    Mauvaise qualité, Tissu déchiré au bout de 2 utilisations.

  • LisaP702958956

    Please bring back the red one and also more coloured for women

  • Bag

    LouiseB506296906

    Great size bag for my son for the gym & easy to carry

Nike Academy Team futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)

Nike Academy Team

42,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 23