Nike Academy Team futballedzőtáska (közepes méretű, 60 l)

A Nike Academy Team edzőtáska strapabíró kialakítású darab, amellyel rendezetten tárolhatod a holmidat. Az átgondoltan tervezett tárolórekeszek helyet biztosítanak a labdának, a stoplis cipőnek és a ruháidnak, a pántok pedig segítenek kényelmesen hozni-vinni a holmidat, amikor úton vagy.

Megjelenített szín: Midnight Navy/Fekete/Fehér

Stílus: CU8090-410