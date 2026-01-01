Nike Factory Store Wertheim

Nike Factory Store Wertheim

Zárva • Nyitás: 10:00

Almosenberg Unit 78-81

Wertheim Village

WERTHEIM, Baden-Wurttemberg, 97877, DE

+49 934 2966 4993

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Szo: 10:00 - 20:00
V: Zárva

Szolgáltatások

  • Nike ajándékutalványok

    Nike ajándékutalványok

    Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.

  • A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    Ebben az üzletben átveszik a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

  • Kattintás és átvétel

    Kattintás és átvétel

    A nike.com oldalon vásárolt termékeket ebben az üzletben veheted át.

  • Nike újrahasznosítás és adományozás

    Nike újrahasznosítás és adományozás

    Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.

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