Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.
A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése
Ebben az üzletben átveszik a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.
Kattintás és átvétel
A nike.com oldalon vásárolt termékeket ebben az üzletben veheted át.
Nike újrahasznosítás és adományozás
Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.