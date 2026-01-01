Nike újrahasznosítás és adományozás

Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.