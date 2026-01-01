Nike Factory Store Noventa
Via Marco Polo, 1
Via Marco Polo, 1
Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT
+39-04213 07899
Nyitvatartás
Szolgáltatások
Visszaküldéssel kapcsolatos információ
Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.
Bra Fit a Nike Fittől
Az illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.
Nike ajándékutalványok
Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.
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Online bármikor nagyot spórolhatsz.
Nike újrahasznosítás és adományozás
Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.
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