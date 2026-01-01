Nike Factory Store Noventa

Nike Factory Store Noventa

Zárva • Nyitás: 10:00

Via Marco Polo, 1

Via Marco Polo, 1

Noventa Di Piave, Veneto, 30020, IT

+39-04213 07899

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - V: 10:00 - 20:00

Szolgáltatások

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

  • Bra Fit a Nike Fittől

    Bra Fit a Nike Fittől

    Az illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.

  • Nike ajándékutalványok

    Nike ajándékutalványok

    Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.

  • Nonstop akció

    Nonstop akció

    Online bármikor nagyot spórolhatsz.

  • Nike újrahasznosítás és adományozás

    Nike újrahasznosítás és adományozás

    Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.

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