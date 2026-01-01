Vissza a kereséshezNike Factory Store - Desert RidgeMegnyitva • Zárás: 21:0021001 N Tatum Blvd Ste 38-1330Phoenix, AZ, 85050-5216, US4802824363ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Szo: 11:00 - 21:00V: 11:00 - 18:00SzolgáltatásokMegrendelés átvételeVásárold meg kedvenc termékeidet online, és vedd át őket az üzletben.Nike-szakértőkSzakértői csapatunktól valós idejű tanácsokat kaphatsz mindenről, ami a sporttal vagy a stílussal kapcsolatos.Így kell vásárolni60 napos, stresszmentes kipróbálási idő és számla nélküli visszaküldés minden egyes darabra, ha a tagunk vagy.A Nike Factory akciós termékeiA Nike Factory üzleteiben kínált termékek és kedvezmények mostantól online is rendelkezésre állnak.A Nike Factory akciós termékeiCsatlakozz tagjainkhozA Nike alkalmazás új tagjai 15% kedvezményt kapnak első bolti vásárlásuk árából.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Factory Store - PhoenixOutlets at Anthem4250 W Anthem Way., Suite 375Phoenix, AZ, 85086-0415, USMegnyitva • Zárás: 20:00Nike Factory Store - Tempe Marketplace2000 E Rio Salado Pkwy Ste 1253Tempe, AZ, 85288-5181, USMegnyitva • Zárás: 21:00Nike Factory Store - GlendaleTanger Outlet Center - Westgate6800 N 95th Ave Suite 590Glendale, AZ, 85305-6813, USMegnyitva • Zárás: 21:00