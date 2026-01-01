Nike Factory Store - Desert Ridge

Nike Factory Store - Desert Ridge

Megnyitva • Zárás: 21:00

21001 N Tatum Blvd Ste 38-1330

Phoenix, AZ, 85050-5216, US

4802824363

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Szo: 11:00 - 21:00
V: 11:00 - 18:00

Szolgáltatások

  • Megrendelés átvétele

    Megrendelés átvétele

    Vásárold meg kedvenc termékeidet online, és vedd át őket az üzletben.

  • Nike-szakértők

    Nike-szakértők

    Szakértői csapatunktól valós idejű tanácsokat kaphatsz mindenről, ami a sporttal vagy a stílussal kapcsolatos.

  • Így kell vásárolni

    Így kell vásárolni

    60 napos, stresszmentes kipróbálási idő és számla nélküli visszaküldés minden egyes darabra, ha a tagunk vagy.

  • A Nike Factory akciós termékei

    A Nike Factory akciós termékei

    A Nike Factory üzleteiben kínált termékek és kedvezmények mostantól online is rendelkezésre állnak.

  • Csatlakozz tagjainkhoz

    Csatlakozz tagjainkhoz

    A Nike alkalmazás új tagjai 15% kedvezményt kapnak első bolti vásárlásuk árából.

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