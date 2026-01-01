Nike Store Napoli (Partnered)

Nike Store Napoli (Partnered)

Zárva • Nyitás: 9:00

Via Alessandro Scarlatti, 102

Vomero

Napoli, Camapania, 80129, IT

0039 0813723346

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - V: 9:00 - 21:00

Szolgáltatások

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

  • Bra Fit a Nike Fittől

    Bra Fit a Nike Fittől

    Az illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.

  • Tagoknak szóló jutalmak

    Tagoknak szóló jutalmak

    Élvezd a különleges ajánlatok és termékpromóciók előnyeit, amelyekkel tagjainknak szeretnénk köszönetet mondani.

  • Kattintás és átvétel

    Kattintás és átvétel

    A nike.com oldalon vásárolt termékeket ebben az üzletben veheted át.

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