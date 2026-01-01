Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.
Bra Fit a Nike Fittől
Az illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.
Nike újrahasznosítás és adományozás
Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.