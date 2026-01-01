Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Nike Store Monte Carlo (Partnered)

Zárva • Nyitás: holnap, 10:00

7 Ave. Saint-Charles

MONACO, Alpes-Maritimes, 98000, FR

00377 97 98 25 00

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Cs: 10:00 - 19:00
P - Szo: 10:00 - 19:30
V: Zárva

Szolgáltatások

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

  • Bra Fit a Nike Fittől

    Bra Fit a Nike Fittől

    Az illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.

  • Nike újrahasznosítás és adományozás

    Nike újrahasznosítás és adományozás

    Az újrahasznosítás és adományozás programunk keretében megtisztítjuk és eladományozzuk vagy újrahasznosítjuk a használt cipőket és ruhadarabokat, és ezzel segítünk csökkenteni a hulladék mennyiségét. Így szeretnénk elősegíteni azt, hogy a használt termékek tovább éljenek, még akkor is, ha már nem viseled őket. A programra feltételek vonatkoznak.

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