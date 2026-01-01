Vissza a kereséshezNike Store Girne (Partnered)Megnyitva • Zárás: 19:30Naci Talat Cad.The Venue Plaza No: 4CAşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY+90 392 815 11 33ÚtvonaltervezésNyitvatartásH: 9:30 - 18:00K - Szo: 9:30 - 19:30V: 11:00 - 18:00SzolgáltatásokVisszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Store Lefkosa (Partnered)27 Yağmur Sok.Gönyeli Çemberi Lefkoşe, Nicosia, 99999, CYMegnyitva • Zárás: 19:30Nike Store Nicosia Mall (Partnered)Nicosia Mall2 Madrid StreetNicosia, Nicosia, 2603, CYMegnyitva • Zárás: 20:00Nike Store Mersin Forum (Partnered)Güvenevler Mahallesi Mersin Forum Avm.No: FF19/20 YenişehirMERSIN, Mersin, 33140, TRMegnyitva • Zárás: 22:00