Nike Store Girne (Partnered)

Nike Store Girne (Partnered)

Megnyitva • Zárás: 19:30

Naci Talat Cad.

The Venue Plaza No: 4C

Aşağı Girne Merkez, Nicosia, 99410, CY

+90 392 815 11 33

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H: 9:30 - 18:00
K - Szo: 9:30 - 19:30
V: 11:00 - 18:00

Szolgáltatások

  • Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Visszaküldéssel kapcsolatos információ

    Ebben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

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