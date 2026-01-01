Vissza a kereséshezNike Serdika Mall (Partnered)Zárva • Nyitás: 10:0048 Sytniakovo Blvd.1505 SofiaSofia, 1505, BG359897000261ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - V: 10:00 - 22:00SzolgáltatásokVisszaküldéssel kapcsolatos információEbben az üzletben nem veszik át a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.Bra Fit a Nike FittőlAz illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Store Sofia Paradise Center (Partnered)100 Cherni Vrah Blvd - Paradise CenterSofia, 1407, BGZárva • Nyitás: 8:00Nike Outlet Mladost (Partnered)Okolovrasten pat 265Sofia, BU, 1000, BGZárva • Nyitás: 10:00Nike Store Plovdiv Mall (Partnered)8 Perushtitsa str.Plovdiv, 4002, BGZárva • Nyitás: 8:00