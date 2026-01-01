Nike Podium

Nike Podium

Megnyitva • Zárás: 22:00

2/F The Podium, 12 ADB Ave.,

Ortigas Center

Mandaluyong City, 1550, PH

+63 2 8281 6105

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Cs: 11:00 - 22:00
P - V: 10:00 - 22:00

Szolgáltatások

  • Bra Fit a Nike Fittől

    Bra Fit a Nike Fittől

    Az illeszkedés a legfontosabb. Találd meg a tökéletes melltartót és a helyes méretet a kedvenc tevékenységeidhez.

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