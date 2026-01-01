Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Nike Factory Store Sapporo Kitahiroshima

Megnyitva • Zárás: 20:00

大曲2-12-2

三井アウトレットパーク札幌北広島300

北広島市, 北海道, 061-1270, JP

+81 11 558 6453

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - V: 10:00 - 20:00

Szolgáltatások

  • Nike ajándékutalványok

    Nike ajándékutalványok

    Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.

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    A Nike alkalmazás segítségével beolvashatod a termékek vonalkódját, és megnézheted, hogy van-e belőlük több méret vagy szín.

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