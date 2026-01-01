Vissza a kereséshezNike Factory Store SandaZárva • Nyitás: holnap, 10:00北区上津台7-3神戸三田プレミアムアウトレット910区画神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP+81 78 983 3908ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - V: 10:00 - 20:00SzolgáltatásokNike ajándékutalványokEbben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldéseEbben az üzletben átveszik a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.BővebbenA Nike alkalmazás segítségével beolvashatod a termékek vonalkódját, és megnézheted, hogy van-e belőlük több méret vagy szín.Üzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Kobe Motomachi中央区三宮町3-3-2三宮Westビル1F神戸市, 兵庫県, 650-0021, JPZárva • Nyitás: holnap, 10:00Nike Factory Store Kobe垂水区海岸通12-2三井アウトレットパークマリンピア神戸2390区画神戸市, 兵庫県, 655-0036, JPZárva • Nyitás: holnap, 10:00Nike Expocity千里万博公園2-1ららぽ-とEXPOCITY1F吹田市, 大阪府, 565-0826, JPZárva • Nyitás: holnap, 10:00