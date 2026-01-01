Nike Factory Store Sanda

Nike Factory Store Sanda

Zárva • Nyitás: holnap, 10:00

北区上津台7-3

神戸三田プレミアムアウトレット910区画

神戸市, 兵庫県, 651-1515, JP

+81 78 983 3908

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Nyitvatartás

H - V: 10:00 - 20:00

Szolgáltatások

  • Nike ajándékutalványok

    Nike ajándékutalványok

    Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.

  • A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    Ebben az üzletben átveszik a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

  • Bővebben

    Bővebben

    A Nike alkalmazás segítségével beolvashatod a termékek vonalkódját, és megnézheted, hogy van-e belőlük több méret vagy szín.

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