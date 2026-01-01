Vissza a kereséshezNike Factory Store - OntarioMegnyitva • Zárás: 21:00Ontario Mills4557 Mills Cir.Ontario, CA, 91764-5220, US9099802448ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - Cs: 10:00 - 20:00P - Szo: 10:00 - 21:00V: 11:00 - 20:00SzolgáltatásokMegrendelés átvételeVásárold meg kedvenc termékeidet online, és vedd át őket az üzletben.Tagként még jobbAz új tagok 15% kedvezményt kapnak az első bolti vásárlásukra*, ráadásul számos, csak a tagoknak járó jutalomban részesülnek. *Egyes termékek kivételt képeznek az ajánlat alól.Nike-szakértőkSzakértői csapatunktól valós idejű tanácsokat kaphatsz mindenről, ami a sporttal vagy a stílussal kapcsolatos.Így kell vásárolni60 napos, stresszmentes kipróbálási idő és számla nélküli visszaküldés minden egyes darabra, ha a tagunk vagy.A Nike Factory akciós termékeiA Nike Factory üzleteiben kínált termékek és kedvezmények mostantól online is rendelkezésre állnak.A Nike Factory akciós termékeiÜzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Victoria Gardens12431 S Mainstreet, Suite 1220Rancho Cucamonga, CA, 91739-8883, USMegnyitva • Zárás: 21:00Nike Factory Store - RedlandsMountain Grove at Citrus Plaza27641 San Bernardino Ave. #100Redlands, CA, 92374-5046, USMegnyitva • Zárás: 21:00Nike Factory Store - OrangeOutlets at Orange20 City Blvd. W, Space A1Orange, CA, 92868-3102, USMegnyitva • Zárás: 21:00