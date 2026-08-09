Vissza a kereséshezNike Factory Store - CitadelZárva • Nyitás: 10:00Citadel Outlets100 Citadel Dr Suite 561Commerce, CA, 90040-1523, US3237201684ÚtvonaltervezésNyitvatartásH - V: 10:00 - 21:00Rendkívüli nyitvatartásaug. 8., Szo - aug. 14., P: 10:00 - 21:00SzolgáltatásokMegrendelés átvételeVásárold meg kedvenc termékeidet online, és vedd át őket az üzletben.Tagként még jobbAz új tagok 15% kedvezményt kapnak az első bolti vásárlásukra*, ráadásul számos, csak a tagoknak járó jutalomban részesülnek. *Egyes termékek kivételt képeznek az ajánlat alól.Nike-szakértőkSzakértői csapatunktól valós idejű tanácsokat kaphatsz mindenről, ami a sporttal vagy a stílussal kapcsolatos.Így kell vásárolni60 napos, stresszmentes kipróbálási idő és számla nélküli visszaküldés minden egyes darabra, ha a tagunk vagy.A Nike Factory akciós termékeiA Nike Factory üzleteiben kínált termékek és kedvezmények mostantól online is rendelkezésre állnak.A Nike Factory akciós termékeiÜzletek a közeledbenÜzletek jegyzékeNike Community Store - East LA4585 Whittier BlvdEast Los Angeles, CA, 90022-2432, USZárva • Nyitás: 10:00Nike Community Store - Watts9801 S Alameda StLos Angeles, CA, 90002-3158, USZárva • Nyitás: 10:00Nike Glendale837 Americana Way, Suite D11Glendale, CA, 91210-1509, USZárva • Nyitás: 11:00