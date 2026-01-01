Nike Factory Store Liege

Nike Factory Store Liege

Megnyitva • Zárás: 20:00

Chaussee de Tongres 269

LIEGE, Wallonia, 4000, BE

+32 04 366 13 28

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - Szo: 9:30 - 20:00
V: Zárva

Szolgáltatások

  • A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    Ebben az üzletben átveszik a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

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  • Nike ajándékutalványok

    Nike ajándékutalványok

    Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.

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