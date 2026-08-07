Nike Factory Store Lelystad

Nike Factory Store Lelystad

Zárva • Nyitás: 10:00

Bataviaplein 86

Unit 20-23

LELYSTAD, Flevoland, 8242 PN, NL

+31 3202 34160

Útvonaltervezés

Nyitvatartás

H - P: 10:00 - 18:00
Szo - V: 10:00 - 20:00

Rendkívüli nyitvatartás

aug. 6., Cs - aug. 12., Sze: 10:00 - 20:00

Szolgáltatások

  • Nike ajándékutalványok

    Nike ajándékutalványok

    Ebben az üzletben elfogadják a másik Nike üzletekben vagy a Nike.com-on helyi pénznemben vásárolt ajándékutalványokat.

  • A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    A Nike.com-on és a Nike alkalmazásban vásárolt termékek visszaküldése

    Ebben az üzletben átveszik a Nike.com-on vagy a Nike alkalmazásban vásárolt termékeket visszaküldésre.

  • Nonstop akció

    Nonstop akció

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