Üzletek jegyzékeEgyesült ÁllamokNike üzlet kereséseTérkép megjelenítéseAlabama (1)Arizona (8)Arkansas (1)Colorado (5)Connecticut (2)Dél-Karolina (4)Delaware (1)District of Columbia (1)Észak-Karolina (5)Florida (25)Georgia (9)Idaho (1)Illinois (6)Indiana (3)Iowa (3)Kalifornia (39)Kansas (1)Kentucky (1)Louisiana (3)Maine (1)Maryland (7)Massachusetts (5)Michigan (6)Minnesota (3)Mississippi (3)Missouri (2)Nebraska (1)Nevada (6)New Hampshire (2)New Jersey (8)New York (15)Ohio (4)Oklahoma (2)Oregon (6)Pennsylvania (9)Puerto Rico (2)Tennessee (7)Texas (24)Utah (5)Virginia (5)Washington (6)Wisconsin (4)